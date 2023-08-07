МИД ЮАР: Макрон не приглашён на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон не приглашён на саммит БРИКС, который намечен на 22—24 августа в ЮАР.

Об этом сообщила Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — цитирует её РИА Новости.

В июне СМИ сообщили, что президент Франции попросил президента ЮАР Сирила Рамапосу о возможности принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что российская сторона считает Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР.