МИД ЮАР: Макрон не приглашён на саммит БРИКС
- РИА Новости
Об этом сообщила Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.
«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — цитирует её РИА Новости.
В июне СМИ сообщили, что президент Франции попросил президента ЮАР Сирила Рамапосу о возможности принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что российская сторона считает Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР.