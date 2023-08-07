Узнать больше

МИД ЮАР: Макрон не приглашён на саммит БРИКС

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон не приглашён на саммит БРИКС, который намечен на 22—24 августа в ЮАР.
МИД ЮАР: Макрон не приглашён на саммит БРИКС
  • РИА Новости

Об этом сообщила Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — цитирует её РИА Новости.

В июне СМИ сообщили, что президент Франции попросил президента ЮАР Сирила Рамапосу о возможности принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что российская сторона считает Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить