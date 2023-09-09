В офисе ЮАР заявили, что БРИКС должно обладать уровнем кооперации G20
- РИА Новости
«Это правильный шаг в правильном направлении, которое сигнализирует о наступлении времени перемен, которое мы хотим наблюдать в будущем — как в БРИКС, так и в любой другой организации», — цитирует его слова РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg писало, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединённых Штатов во всём мире.
Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка.