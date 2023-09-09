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В офисе ЮАР заявили, что БРИКС должно обладать уровнем кооперации G20

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Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что объединение БРИКС должно обладать уровнем сотрудничества, который был представлен на саммите «Большой двадцатки» в этом году.
В офисе ЮАР заявили, что БРИКС должно обладать уровнем кооперации G20
  • РИА Новости

«Это правильный шаг в правильном направлении, которое сигнализирует о наступлении времени перемен, которое мы хотим наблюдать в будущем — как в БРИКС, так и в любой другой организации», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg писало, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединённых Штатов во всём мире.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка

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