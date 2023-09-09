В офисе ЮАР заявили, что БРИКС должно обладать уровнем кооперации G20

Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что объединение БРИКС должно обладать уровнем сотрудничества, который был представлен на саммите «Большой двадцатки» в этом году.

«Это правильный шаг в правильном направлении, которое сигнализирует о наступлении времени перемен, которое мы хотим наблюдать в будущем — как в БРИКС, так и в любой другой организации», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg писало, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединённых Штатов во всём мире.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка.