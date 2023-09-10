Лавров: Запад не сможет оставаться мировым гегемоном

Запад не сможет оставаться мировым гегемоном и продолжать своё доминирование, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития», — приводит ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он отметил, что страны Запада должны задуматься, в состоянии ли они продолжать свою линию на доминирование.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что «группа двадцати» в этом году перевернула страницу истории, голос Глобального Юга стал звучать в полную силу.