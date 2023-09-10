Медведев допустил, что в США может повториться теракт в стиле 11 сентября

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что террористы могут повторить теракт в США по аналогии с 11 сентября, но уже с использованием атомного или биологического оружия.

«Они (власти США. — RT) дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11 сентября 2001 года, но с атомной или биологической составляющей», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Медведев предупредил, что есть вероятность применения оружия массового поражения, если «у кого-то из руководителей ядерных стран сдадут нервы».

«Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана», — пояснил он.

Ранее Медведев заявил, что США показали своё истинное лицо использованием атомного оружия против Японии в 1945 году без военной необходимости.

Также Россия на заседании Генассамблеи ООН призвала все страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.