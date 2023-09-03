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Медведев заявил, что США показали своё лицо бомбардировкой Японии в 1945 году

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США показали своё истинное лицо использованием атомного оружия против Японии в 1945 году без военной необходимости, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Именно тогда (в конце Второй мировой войны. — RT) своё истинное лицо показали США, которых мы считали на тот момент своими союзниками», — цитирует его ТАСС.

Речь идёт о сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки, в котором не было военной необходимости. По словам Медведева, в Вашингтоне таким образом продемонстрировали свои имперские амбиции и силу.

«Точно так же США готовы действовать и сейчас, когда руками своих вассалов ведут гибридные войны на всех континентах мира, в том числе и на Украине», — сказал российский политик.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

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