В отчёте британского комитета по обороне отмечается, что ВВС страны испытывают дефицит боевых самолётов и не имеют резервов на случай конфликта с Россией.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Он (воздушный флот британских ВВС. — RT) испытывает количественную нехватку и не обладает достаточными резервами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на вооружении ВВС Великобритании состоят 205 самолётов с неподвижным крылом, включая 159 истребителей.

Также в отчёте утверждается, что у страны нет самолётов с функцией авиационных комплексов радиообнаружения и наведения.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что «планы» России по захвату Европы так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в Соединённых Штатах во время вьетнамской войны.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что страны Запада желают минимизировать для себя последствия победы России на Украине и считают её неизбежной.