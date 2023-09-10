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Оппозиция в Польше грозит президенту и премьеру судом в случае победы на выборах

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Оппозиционная коалиция в Польше «Гражданская платформа» грозит привлечь к трибуналу польских президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на выборах.

Об этом пишет РИА Новости.

В материале сказано, что 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство.

Отмечается, что один из пунктов предвыборной программы коалиции называется «Привлечение ответственности правительства PiS» (правящая польская партия «Право и справедливость»).

Ранее депутатский офис главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, который находится в Легионове, недалеко от Варшавы, забросали камнями.

В начале июня крупная акция протеста прошла в Варшаве, марш организовал лидер польской оппозиции, глава «Гражданской коалиции» и бывший глава Еврокомиссии Дональд Туск.

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