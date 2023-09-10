Оппозиция в Польше грозит президенту и премьеру судом в случае победы на выборах
Об этом пишет РИА Новости.
В материале сказано, что 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство.
Отмечается, что один из пунктов предвыборной программы коалиции называется «Привлечение ответственности правительства PiS» (правящая польская партия «Право и справедливость»).
Ранее депутатский офис главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, который находится в Легионове, недалеко от Варшавы, забросали камнями.
В начале июня крупная акция протеста прошла в Варшаве, марш организовал лидер польской оппозиции, глава «Гражданской коалиции» и бывший глава Еврокомиссии Дональд Туск.