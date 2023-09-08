Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями

Депутатский офис главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, который находится в Легионове, недалеко от Варшавы, забросали камнями.

Об этом рассказал депутат местного парламента Мазовецкого воеводства Лукаш Кудлицкий. По его словам, власти уже сообщили полиции о произошедшем, правоохранители работают на месте.

«Вы ждёте программы тотальной оппозиции? Два конкретных пункта — камень и кирпич попали прошлой ночью в Легионово через стекло в офис министра, депутата Мариуша Блащака, главы Министерства национальной обороны», — передаёт РИА Новости слова Кудлицкого.

22 мая погранстража Польши заявила, что нелегалы забросали палками пограничников на границе с Белоруссией.