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Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями

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Депутатский офис главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, который находится в Легионове, недалеко от Варшавы, забросали камнями.
Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Об этом рассказал депутат местного парламента Мазовецкого воеводства Лукаш Кудлицкий. По его словам, власти уже сообщили полиции о произошедшем, правоохранители работают на месте.

«Вы ждёте программы тотальной оппозиции? Два конкретных пункта — камень и кирпич попали прошлой ночью в Легионово через стекло в офис министра, депутата Мариуша Блащака, главы Министерства национальной обороны», — передаёт РИА Новости слова Кудлицкого.

22 мая погранстража Польши заявила, что нелегалы забросали палками пограничников на границе с Белоруссией.

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