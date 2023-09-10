Hespress: число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тыс., ещё 2 059 человек пострадали.

Об этом информирует издание Hespress со ссылкой на данные Министерства внутренних дел королевства.

Отмечается, что в результате землетрясения погибли 2012 человек.

Ещё 2059 пострадали. Из них 1404 находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось о 1305 погибших и более 1832 пострадавших.

Король Марокко Мухаммед VI объявил трёхдневный траур в стране после землетрясения.

Журналист Мартин Джей, который находится в Марракеше, сообщил RT India, что землетрясение, которое назвали крупнейшим в этом районе более чем за 120 лет, продолжалось всего минуту-полторы.