Hespress: число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи
Об этом информирует издание Hespress со ссылкой на данные Министерства внутренних дел королевства.
Отмечается, что в результате землетрясения погибли 2012 человек.
Ещё 2059 пострадали. Из них 1404 находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось о 1305 погибших и более 1832 пострадавших.
Король Марокко Мухаммед VI объявил трёхдневный траур в стране после землетрясения.
Журналист Мартин Джей, который находится в Марракеше, сообщил RT India, что землетрясение, которое назвали крупнейшим в этом районе более чем за 120 лет, продолжалось всего минуту-полторы.