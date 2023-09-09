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Журналист Джей сообщил, что землетрясение в Марокко продолжалось минуту-полторы

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Землетрясение в Марокко, которое назвали крупнейшим в этом районе за более чем 120 лет, продолжалось всего минуту-полторы, сообщил RT India журналист Мартин Джей, который находится в Марракеше.
Журналист Джей сообщил, что землетрясение в Марокко продолжалось минуту-полторы
  • Gettyimages.ru

«Ощущения были сюрреалистические. Надо сказать, что в тот момент я спал. Я проснулся и понял, что все четыре стены и пол довольно сильно трясутся. На меня сыпались кусочки цемента и штукатурки. Внутренняя кирпичная стена полностью обрушилась на ту часть дома, где у меня деревянные навесные полы, так что она пробила в них несколько дыр. Это место находится примерно в трёх метрах от места, где я спал», — сказал он.

Джей отметил, что вечером в пятницу на улицах было много людей и «все были ошарашены».

По последним данным, число жертв землетрясения в Марокко превысило 1 тыс. и достигло 1037. Ещё 1204 человека пострадали.

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