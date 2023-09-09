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Король Марокко объявил трёхдневный траур по жертвам землетрясения

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Король Марокко Мухаммед VI объявил трёхдневный траур в стране после землетрясения, жертвами которого стали более тысячи человек. Он также распорядился приспустить национальные флаги королевства.
Король Марокко объявил трёхдневный траур по жертвам землетрясения
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета Hespress.

«Мухаммед VI приказывает объявить трёхдневный национальный траур и приспустить национальные флаги», — говорится в статье.

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1 тыс. и достигло 1037. Ещё 1204 человека пострадали.

Журналист Мартин Джей, который находится в Марракеше, сообщил RT India, что землетрясение, которое назвали крупнейшим в этом районе более чем за 120 лет, продолжалось всего минуту-полторы.

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