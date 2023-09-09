Король Марокко объявил трёхдневный траур по жертвам землетрясения
- РИА Новости
Об этом сообщает газета Hespress.
«Мухаммед VI приказывает объявить трёхдневный национальный траур и приспустить национальные флаги», — говорится в статье.
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1 тыс. и достигло 1037. Ещё 1204 человека пострадали.
Журналист Мартин Джей, который находится в Марракеше, сообщил RT India, что землетрясение, которое назвали крупнейшим в этом районе более чем за 120 лет, продолжалось всего минуту-полторы.