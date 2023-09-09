Король Марокко объявил трёхдневный траур по жертвам землетрясения

Король Марокко Мухаммед VI объявил трёхдневный траур в стране после землетрясения, жертвами которого стали более тысячи человек. Он также распорядился приспустить национальные флаги королевства.

РИА Новости

Об этом сообщает газета Hespress. «Мухаммед VI приказывает объявить трёхдневный национальный траур и приспустить национальные флаги», — говорится в статье. Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1 тыс. и достигло 1037. Ещё 1204 человека пострадали. Журналист Мартин Джей, который находится в Марракеше, сообщил RT India, что землетрясение, которое назвали крупнейшим в этом районе более чем за 120 лет, продолжалось всего минуту-полторы.