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ЦПВС: коалиция во главе с США создала 23 опасные ситуации в небе над Сирией

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Истребители и дроны международной коалиции во главе с США за минувшие сутки 23 раза создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.
ЦПВС: коалиция во главе с США создала 23 опасные ситуации в небе над Сирией
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Он сообщил, что воздушное пространство страны над районом Эт-Танф нарушали две пары истребителей F-35, пара F-16, две пары Typhoon и два многоцелевых БПЛА MQ-1C коалиции.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотников. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений», — добавил Кулить.

30 августа сообщалось, что международная коалиция 18 раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии.

В конце июля российский лидер Владимир Путин, комментируя провокации американской «коалиции» в Сирии, заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, но Москва готова к любому варианту развития событий.

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