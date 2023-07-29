Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и НАТО

Российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, Москва готова к любому варианту развития событий.

«Мы всегда готовы к любому сценарию, у нас этого никто не хочет, по инициативе американской стороны в своё время мы создали специальный механизм для предотвращений этих конфликтов», — ответил он в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге на вопрос о провокациях американской «коалиции» в Сирии.

Путин подчеркнул, что руководители российских подразделений общаются друг с другом напрямую и могут проконсультироваться по любой кризисной ситуации.

«Никаких столкновений никто не хочет, но если кто-то захочет — не мы, — то мы готовы», — отметил российский лидер.

Также Путин заявил, что украинские войска с 4 июня потеряли 415 танков.