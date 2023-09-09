США и Румыния обсудили размещение на румынской территории нескольких F-16

США и Румыния обсудили размещение на румынской территории нескольких истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства.

Об этом говорится в публикации радиостанции Radio Romania International со ссылкой на договорённость румынского МИД и Госдепа.

По данным издания, глава МИД страны Луминицы Одобеску и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе последнего телефонного разговора обсуждали инцидент с обломками дрона, которые были найдены в Румынии.

«Речь шла также об укреплении двустороннего сотрудничества по защите воздушного пространства, и в этом контексте упоминалось размещение на румынской территории истребителей F-16 ВВС США», — сообщила радиостанция.

Ранее глава Минобороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями БПЛА.

Одобеску опровергла заявления Киева о том, что на румынскую территорию якобы упали российские дроны.