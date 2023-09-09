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Страны G20 намерены обмениваться информацией по использованию ИИ

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Страны «Большой двадцатки» заявили о стремлении обмениваться информацией о подходах к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки в области цифровой экономики.
Страны G20 намерены обмениваться информацией по использованию ИИ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в итоговой Нью-Делийской декларации саммита.

«Стремимся делиться информацией о подходах к использованию искусственного интеллекта для поддержки решений в цифровой экономике», — говорится в тексте документа.

Ранее лидеры G20 призвали к полному выполнению требований зерновой сделки.

Также российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий на базе искусственного интеллекта, а также сложных нейросетей.

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