Страны G20 намерены обмениваться информацией по использованию ИИ
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Об этом сообщается в итоговой Нью-Делийской декларации саммита.
«Стремимся делиться информацией о подходах к использованию искусственного интеллекта для поддержки решений в цифровой экономике», — говорится в тексте документа.
Ранее лидеры G20 призвали к полному выполнению требований зерновой сделки.
Также российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий на базе искусственного интеллекта, а также сложных нейросетей.