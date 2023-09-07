Путин поручил рассмотреть разграничение ответственности за создание ИИ
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству России рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», — говорится в сообщении.
Соответствующий доклад до 1 декабря должен представить глава правительства Михаил Мишустин.
Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о льготах для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.
Также он поручил доложить об учреждении в России премий за выдающиеся научные открытия и достижения в сфере будущих технологий.