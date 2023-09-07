Путин поручил рассмотреть разграничение ответственности за создание ИИ

Российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также сложных нейросетей.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству России рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад до 1 декабря должен представить глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о льготах для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

Также он поручил доложить об учреждении в России премий за выдающиеся научные открытия и достижения в сфере будущих технологий.