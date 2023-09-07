Производителям деталей к суперкомпьютерам в России могут предоставить льготы

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о льготах для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам», — говорится в тексте поручения на сайте Кремля.

Также предлагается изучить вопросы грантовой поддержки учёных, малых и средних технологических компаний, направленной на финансирование использования ими суперкомпьютеров, в том числе в целях создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры.

Соответствующий доклад до 1 декабря должен представить глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил доложить об учреждении в России премий за выдающиеся научные открытия и достижения в сфере будущих технологий.