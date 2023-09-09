Индия предложила создать спутниковую миссию G20 для мониторинга климата

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления на сессии саммита G20 заявил, что его страна предложила лидерам «Большой двадцатки» создать спутниковую миссию для мониторинга климата планеты.

«Индия также предлагает запустить спутниковую миссию G20 по наблюдению за окружающей средой и климатом», — цитирует слова Моди ТАСС.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите запросил у богатых стран для развивающихся государств $100 млрд на борьбу с климатическими изменениями.

Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.