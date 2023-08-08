Климатологи заявили о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле

Представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.

Соответствующее заявление она сделала на брифинге в отделении ООН в Женеве.

«Мы только что стали свидетелями того, как в июле глобальные температуры воздуха и поверхности Мирового океана установили новые исторические рекорды», — цитирует её РИА Новости.

По словам Бёрджесс, данные показания имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты.

Она уточнила, что 2023 год в настоящее время является третьим самым тёплым годом с начала наблюдения.

«За весь месяц средние глобальные температуры поверхности моря были на 0,51 градуса выше, чем в среднем за 1991—2020 годы», — добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что площадь морского льда в Антарктике продолжает обновлять антирекорды.

Ранее испанская газета ABC опубликовала материал, в котором говорится, что изменение климата может привести к распространению в Европе случаев заражения вирусами, переносчиками которых являются комары.