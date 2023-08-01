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ABC: в ЕС могут распространиться переносимые комарами вирусы из-за изменения климата

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Испанская газета ABC опубликовала материал, в котором говорится, что изменение климата может привести к распространению в Европе случаев заражения вирусами, переносчиками которых являются комары.
ABC: в ЕС могут распространиться переносимые комарами вирусы из-за изменения климата
  • AP
  • © Manu Fernandez

Об этом сообщила испанская газета ABC.

Как указывает издание, ООН уже предупредила, что климатическое изменение «ставит под угрозу» европейские страны, которые могут столкнуться с «рекордным числом инфекций», переносимых этими насекомыми.

Уточняется, что в список таких заболеваний входят: лихорадка денге, чикунгунья, вирус Зика и т.д. Способные переносить эти болезни виды комаров уже обосновались в разных частях Испании.

Что касается остальной Европы, то, как пишет газета, например, тигровый комар, который переносит многие из опасных болезней, в 2013 году находился в восьми странах ЕС, а в 2023 году — уже в 13 государствах.

Профессор ветеринарного факультета Университета Сарагосы Сара Делакур пояснила, что «эпидемиологический сценарий в Европе изменился в результате изменения климата, что привело к увеличению популяций» комаров, способных передавать болезни.

Вместе с этим она подчеркнула, что факт наличия комаров не означает, что будет вспышка заболеваний, но риск есть.

Ранее китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире.

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