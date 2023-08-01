ABC: в ЕС могут распространиться переносимые комарами вирусы из-за изменения климата

Испанская газета ABC опубликовала материал, в котором говорится, что изменение климата может привести к распространению в Европе случаев заражения вирусами, переносчиками которых являются комары.

Об этом сообщила испанская газета ABC.

Как указывает издание, ООН уже предупредила, что климатическое изменение «ставит под угрозу» европейские страны, которые могут столкнуться с «рекордным числом инфекций», переносимых этими насекомыми.

Уточняется, что в список таких заболеваний входят: лихорадка денге, чикунгунья, вирус Зика и т.д. Способные переносить эти болезни виды комаров уже обосновались в разных частях Испании.

Что касается остальной Европы, то, как пишет газета, например, тигровый комар, который переносит многие из опасных болезней, в 2013 году находился в восьми странах ЕС, а в 2023 году — уже в 13 государствах.

Профессор ветеринарного факультета Университета Сарагосы Сара Делакур пояснила, что «эпидемиологический сценарий в Европе изменился в результате изменения климата, что привело к увеличению популяций» комаров, способных передавать болезни.

Вместе с этим она подчеркнула, что факт наличия комаров не означает, что будет вспышка заболеваний, но риск есть.

Ранее китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире.