Китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире

Причиной экстремальной жары в мире стало развитие процессов глобального потепления.

Об этом заявил младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук Вэй Кэ, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что высокие температуры в Синьцзяне связаны «не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в пятницу, 28 июля, температура воздуха может подняться до +31 °C.