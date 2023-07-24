Узнать больше

Китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире

Короткая ссылка
Причиной экстремальной жары в мире стало развитие процессов глобального потепления.
Китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире
  • AP
  • © Andy Wong

Об этом заявил младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук Вэй Кэ, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что высокие температуры в Синьцзяне связаны «не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в пятницу, 28 июля, температура воздуха может подняться до +31 °C.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить