Синоптик Шувалов заявил, что в Москве 28 июля температура может подняться до +31 °C

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в пятницу, 28 июля, температура воздуха может подняться до +31 °C.

В беседе с «Известиями» синоптик сообщил, что в понедельник 24 июля температура воздуха не превысит +20 °C.

При этом во вторник и среду, 25—26 июля, ожидается +23..25 °C. В четверг потеплеет до +26…+28 °C, а в пятницу местами до +31 °C.

Кроме того, в среду и четверг утром ожидаются сильные дожди, при этом порывы ветра при грозе могут достигать 10—15 м/с.

Также Гидрометцентр Карелии заявил, что в регионе ожидаются сильные дожди и понижение температуры днём до +13...+18 °C, а ночью — +8...+13 °C, сообщает karelinform.ru.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 24 июля.