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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 24 июля

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В пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение в регионе из-за ливней до 24 июля.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 24 июля
  • РИА Новости

«До конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20—23 м/с», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали при усилении ветра не покидать помещений без необходимости, укрываться в подземных переходах или подъездах зданий, если сильный ветер застал на улице, и избегать нахождения под линией электропередачи и возле неустойчивых конструкций.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды в субботу и воскресенье, 22 и 23 июля.

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