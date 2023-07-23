В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 24 июля

В пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение в регионе из-за ливней до 24 июля.

«До конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20—23 м/с», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали при усилении ветра не покидать помещений без необходимости, укрываться в подземных переходах или подъездах зданий, если сильный ветер застал на улице, и избегать нахождения под линией электропередачи и возле неустойчивых конструкций.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды в субботу и воскресенье, 22 и 23 июля.