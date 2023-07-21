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Синоптик Леус прокомментировал погодные аномалии лета

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус высказался о погодных аномалиях лета.
Синоптик Леус прокомментировал погодные аномалии лета
  • AFP
  • © Tiziana FABI

«И очень жаркая погода на юге Европы, и холодная для летнего сезона погода в европейской части России — это звенья одной цепи. И это явления, вызванные примерно одной и той же синоптической ситуацией», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, чем дольше будет продолжаться период постепенного повышения общемировой температуры, тем чаще этот широтный западно-восточный перенос будет сменяться переносом меридиональным.

«Вот мы в результате и получаем Южную Европу, где воздух из жаркой и сухой Африки, в результате там 40—45 градусов тепла, а мы с вами оказываемся в северных потоках, где циклоны несут дожди, и температура с арктическим воздухом в лучшем случае выходит на уровень сентября», — пояснил Леус.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды в субботу и воскресенье, 22 и 23 июля.

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