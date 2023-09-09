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Президент Бразилии запросил $100 млрд для развивающихся стран

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20 запросил у богатых стран для развивающихся государств $100 млрд на борьбу с климатическими изменениями. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Президент Бразилии запросил $100 млрд для развивающихся стран
  • Gettyimages.ru

«Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва хочет, чтобы богатые страны выделяли развивающимся $100 млрд в год на финансирование борьбы с изменением климата», — цитирует сообщение РИА Новости.

По его словам, богатым странам нет смысла хвастаться собственными успехами в сокращении выбросов и перекладывать ответственность на страны Юга.

«Мы надеемся на всеобщее участие», — отметил он.

Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.

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