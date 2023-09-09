Президент Бразилии запросил $100 млрд для развивающихся стран
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«Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва хочет, чтобы богатые страны выделяли развивающимся $100 млрд в год на финансирование борьбы с изменением климата», — цитирует сообщение РИА Новости.
По его словам, богатым странам нет смысла хвастаться собственными успехами в сокращении выбросов и перекладывать ответственность на страны Юга.
«Мы надеемся на всеобщее участие», — отметил он.
Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.