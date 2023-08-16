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Специалист Кокорин: климат меняется из-за сжигания ископаемого топлива

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Климатолог Алексей Кокорин считает, что климатические изменения в мире связаны со сжиганием ископаемого топлива.
Специалист Кокорин: климат меняется из-за сжигания ископаемого топлива
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По мнению эксперта, изотопный состав угля и нефтепродуктов изменился, пока они находились под землёй.

«Чтобы не было совсем плохо к концу века, нужно переходить на низкоуглеродную энергетику», — уточнил специалист.

Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.

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