Специалист Кокорин: климат меняется из-за сжигания ископаемого топлива
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
По мнению эксперта, изотопный состав угля и нефтепродуктов изменился, пока они находились под землёй.
«Чтобы не было совсем плохо к концу века, нужно переходить на низкоуглеродную энергетику», — уточнил специалист.
Ранее представитель финансируемой ЕС Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Саманта Бёрджесс заявила о рекордных значениях температуры воздуха и океана в июле.