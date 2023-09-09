Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны», — сказал Путин.

Он добавил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — отметил российский лидер.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, ещё 329 человек пострадали.