Узнать больше

Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.
Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны», — сказал Путин.

Он добавил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — отметил российский лидер.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, ещё 329 человек пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить