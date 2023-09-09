Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 632
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Об этом сообщает портал Akhbaar 24.
«Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 632 человек и 329 пострадавших», — говорится в сообщении.
Уточняется, что власти задействовали все средства и возможности для оказания помощи, ликвидации последствий ЧП и оценки ущерба.
Ранее сообщалось о 296 погибших в результате землетрясения в Марокко.
Также сообщалось, что жители ряда марокканских городов вышли из домов после землетрясения.