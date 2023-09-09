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Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 632

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, ещё 329 человек пострадали.
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 632
  • Gettyimages.ru
  • © Said Echarif/Anadolu Agency

Об этом сообщает портал Akhbaar 24.

«Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 632 человек и 329 пострадавших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что власти задействовали все средства и возможности для оказания помощи, ликвидации последствий ЧП и оценки ущерба.

Ранее сообщалось о 296 погибших в результате землетрясения в Марокко.

Также сообщалось, что жители ряда марокканских городов вышли из домов после землетрясения.

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