Al-Arabiya: жители ряда марокканских городов вышли из домов после землетрясения
Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения новых толчков.
Об этом информирует телеканал al-Arabiya.
«Жители вышли на улицы городов, которые затронуло землетрясение», — говорится в сообщении.
Ранее поступала информация, что не менее 93 человек погибли в результате землетрясения в Марокко.
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