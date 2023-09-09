Al-Arabiya: жители ряда марокканских городов вышли из домов после землетрясения

Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения новых толчков.

Об этом информирует телеканал al-Arabiya.

«Жители вышли на улицы городов, которые затронуло землетрясение», — говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что не менее 93 человек погибли в результате землетрясения в Марокко.