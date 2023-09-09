BI: рост российской торговли вызвал разочарование у немецких экспертов
Такое заявление было сделано на основе отчёта Кильского института мировой экономики.
В нём отмечается, что торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на «масштабные санкции».
«Это происходит, несмотря на санкции, введённые западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — сказал эксперт Винсент Стамер.
В публикации также подчеркнули, что в российских портах растёт количество прибывающих контейнеровозов.
Ранее сообщалось, что Китай наращивает торговлю с Россией на фоне сокращения товарооборота с США и Евросоюзом.
Также глава шанхайской компании Duxia Андрей Сюй отметил, что антироссийские санкции выгодны России.