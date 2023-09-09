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BI: рост российской торговли вызвал разочарование у немецких экспертов

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Обозреватели издания Business Insider заявили, что «возвращение» России в мировую торговлю вызвало разочарование у экспертов из Германии.

Такое заявление было сделано на основе отчёта Кильского института мировой экономики.

В нём отмечается, что торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на «масштабные санкции».

«Это происходит, несмотря на санкции, введённые западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — сказал эксперт Винсент Стамер.

В публикации также подчеркнули, что в российских портах растёт количество прибывающих контейнеровозов.

Ранее сообщалось, что Китай наращивает торговлю с Россией на фоне сокращения товарооборота с США и Евросоюзом.

Также глава шанхайской компании Duxia Андрей Сюй отметил, что антироссийские санкции выгодны России.

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