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Глава шанхайской компании Duxia Сюй: антироссийские санкции выгодны России

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Гендиректор шанхайской компании Duxia Андрей Сюй в беседе с RT заявил, что введённые западными странами санкции в отношении Москвы выгодны как России, так и Китаю.
Глава шанхайской компании Duxia Сюй: антироссийские санкции выгодны России
  • Gettyimages.ru
  • © Zhang mengyang

Об этом он сказал на полях первого российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани.

Сюй подчеркнул, что ограничения не представляют проблем для Москвы и Пекина.

По его словам, у российских партнёров его компании сейчас большой спрос на китайское упаковочное оборудование, которое Россия раньше закупала у стран Запада.

Ранее газета The Telegraph писала, что введённые западными странами санкции в отношении России нанесли вред самой Европе.

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