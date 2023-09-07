Глава шанхайской компании Duxia Сюй: антироссийские санкции выгодны России

Гендиректор шанхайской компании Duxia Андрей Сюй в беседе с RT заявил, что введённые западными странами санкции в отношении Москвы выгодны как России, так и Китаю.

Об этом он сказал на полях первого российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани.

Сюй подчеркнул, что ограничения не представляют проблем для Москвы и Пекина.

По его словам, у российских партнёров его компании сейчас большой спрос на китайское упаковочное оборудование, которое Россия раньше закупала у стран Запада.

Ранее газета The Telegraph писала, что введённые западными странами санкции в отношении России нанесли вред самой Европе.