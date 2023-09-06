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Telegraph: западные санкции в отношении России наносят вред Европе

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Введённые западными странами санкции в отношении России нанесли вред самой Европе, пишет газета The Telegraph.
Telegraph: западные санкции в отношении России наносят вред Европе
  • AP

«Россия проявила удивительную стойкость, санкции не смогли сломить её решимость. Однако они, безусловно, нанесли огромный вред Европе», — говорится в статье.

Как отметил автор материала, экономическое противостояние с Москвой привело к финансовому кризису в европейских странах, а также к неконтролируемой инфляции, стагнации и политической дезинтеграции.

Кроме того, отмечается, что европейские страны не смогут выйти невредимыми из украинского конфликта.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что разочарована экономическим эффектом санкций против России.

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