Введённые западными странами санкции в отношении России нанесли вред самой Европе, пишет газета The Telegraph.

«Россия проявила удивительную стойкость, санкции не смогли сломить её решимость. Однако они, безусловно, нанесли огромный вред Европе», — говорится в статье.

Как отметил автор материала, экономическое противостояние с Москвой привело к финансовому кризису в европейских странах, а также к неконтролируемой инфляции, стагнации и политической дезинтеграции.

Кроме того, отмечается, что европейские страны не смогут выйти невредимыми из украинского конфликта.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что разочарована экономическим эффектом санкций против России.