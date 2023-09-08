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В Интерполе выразили обеспокоенность в отношении поставляемого на Украину оружия

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Генсек Интерпола Юрген Сток выразил обеспокоенность по поводу поставляемого Украине оружия, которое может оказаться на других театрах военных действий.
В Интерполе выразили обеспокоенность в отношении поставляемого на Украину оружия
  • Gettyimages.ru

«Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться на других театрах военных действий по всему миру», — цитирует его РИА Новости.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поставленное Западом для Украины оружие уже появляется на границе Израиля.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил против поставок крылатых ракет ВСУ.

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