В Интерполе выразили обеспокоенность в отношении поставляемого на Украину оружия

Генсек Интерпола Юрген Сток выразил обеспокоенность по поводу поставляемого Украине оружия, которое может оказаться на других театрах военных действий.

«Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться на других театрах военных действий по всему миру», — цитирует его РИА Новости.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поставленное Западом для Украины оружие уже появляется на границе Израиля.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил против поставок крылатых ракет ВСУ.