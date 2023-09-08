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Вучич призвал Россию и КНР рассмотреть косовский вопрос на ГА ООН

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Президент Сербии Александр Вучич обратился к Китаю и России, а также к западным странам с просьбой рассмотреть на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН положение дел в Косове и Метохии.
Вучич призвал Россию и КНР рассмотреть косовский вопрос на ГА ООН
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Как он рассказал в ходе своей пресс-конференции, в Нью-Йорке его ждёт несколько чрезвычайно важных встреч и он намерен представить Сербию «достойно, серьёзно и ответственно».

«Наша просьба к представителям ЕС и США, просьба и к нашим традиционным друзьям, а именно Китаю и Российской Федерации, а также ко всем остальным — взглянуть на ситуацию в Косове и Метохии через аргументы, а не через призму того, кто создал так называемую независимость Косова», — цитирует его ТАСС.

По его словам, странам надо внимательно посмотреть на то, кто на самом деле проводит беспорядки и конфликты и в чьих это интересах.

Ранее сообщалось, что Вучич подтвердил курс на сохранение гармоничных отношений с Россией.

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