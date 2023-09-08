Каллас заявила, что будет вновь баллотироваться на пост лидера правящей партии

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что намерена снова баллотироваться на пост лидера правящей Реформистской партии.

«Правление Реформистской партии поддерживает моё дальнейшее пребывание на посту лидера партии, и я намерена вновь баллотироваться на этот пост во время осенних выборов», — сказала она порталу государственного телерадиовещания ERR.

23 августа телерадиокомпания ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в направлении России.

Муж премьера отметил, что продаст все свои акции компании Stark Logistics.

По словам Каллас, она не знала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая её мужу, занимается перевозками грузов в Россию.

Позже стало известно, что Каллас финансировала связанные с Россией компании супруга Stark Logistics и Stark Warehousing из средств, накопленных до начала карьеры в политике.