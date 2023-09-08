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Каллас заявила, что будет вновь баллотироваться на пост лидера правящей партии

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Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что намерена снова баллотироваться на пост лидера правящей Реформистской партии.
Каллас заявила, что будет вновь баллотироваться на пост лидера правящей партии
  • globallookpress.com
  • © I-Images/Keystone Press Agency

«Правление Реформистской партии поддерживает моё дальнейшее пребывание на посту лидера партии, и я намерена вновь баллотироваться на этот пост во время осенних выборов», — сказала она порталу государственного телерадиовещания ERR.

23 августа телерадиокомпания ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в направлении России.

Муж премьера отметил, что продаст все свои акции компании Stark Logistics.

По словам Каллас, она не знала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая её мужу, занимается перевозками грузов в Россию.

Позже стало известно, что Каллас финансировала связанные с Россией компании супруга Stark Logistics и Stark Warehousing из средств, накопленных до начала карьеры в политике.

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