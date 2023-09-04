Премьер Эстонии Каллас финансировала связанные с Россией компании мужа
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы кабмина в ходе заседания специальной антикоррупционной комиссии парламента Эстонии.
Уточняется, что аффилированные с Россией компании предоставляли транспортные и складские услуги на территории государства.
23 августа телерадиокомпания ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в направлении России.
Муж премьера отметил, что продаст все свои акции компании Stark Logistics.
По словам Каллас, она не знала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая её мужу, занимается перевозками грузов в Россию.