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Премьер Эстонии Каллас финансировала связанные с Россией компании мужа

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас финансировала связанные с Россией компании супруга Stark Logistics и Stark Warehousing из средств, накопленных до начала карьеры в политике.
Премьер Эстонии Каллас финансировала связанные с Россией компании мужа
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы кабмина в ходе заседания специальной антикоррупционной комиссии парламента Эстонии.

Уточняется, что аффилированные с Россией компании предоставляли транспортные и складские услуги на территории государства.

23 августа телерадиокомпания ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в направлении России.

Муж премьера отметил, что продаст все свои акции компании Stark Logistics.

По словам Каллас, она не знала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая её мужу, занимается перевозками грузов в Россию.

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