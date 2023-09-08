Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер: Путин переживёт любого американского президента

Короткая ссылка
Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российский лидер Владимир Путин переживёт любого президента Соединённых Штатов и победит в конфликте на Украине.
Экс-разведчик США Риттер: Путин переживёт любого американского президента
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующее заявление он сделал в связи со словами госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте России.

«Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну, вот тебе ещё одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживёт Джо Байдена и тебя», — заявил Риттер.

Он также добавил, что Россия, в отличие от украинских и американских властей, стоит на правильной стороне истории и Путин успешно ведёт борьбу и в итоге победит на Украине, а также переживёт «Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него».

Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что видит «прогресс» в контрнаступлении украинских войск. При этом он отказался объяснять, что именно считает успехами ВСУ.

До этого президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить