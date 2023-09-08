Боррель: Грузии надо выполнить девять условий, чтобы стать кандидатом в ЕС

Грузии необходимо выполнить ещё девять из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в состав Европейского союза, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Европейская комиссия представила 12 приоритетов.

«Вы выполнили три из них, девять ещё остаются», — отметил Боррель.

Ранее он заявил, что Грузии предстоит много работы для получения статуса кандидата в ЕС.

По его словам, статус кандидата необходимо «заслужить» посредством проведения серьёзных реформ.

В марте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза.