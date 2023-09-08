Боррель: Грузии надо выполнить девять условий, чтобы стать кандидатом в ЕС
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Европейская комиссия представила 12 приоритетов.
«Вы выполнили три из них, девять ещё остаются», — отметил Боррель.
Ранее он заявил, что Грузии предстоит много работы для получения статуса кандидата в ЕС.
По его словам, статус кандидата необходимо «заслужить» посредством проведения серьёзных реформ.
В марте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза.