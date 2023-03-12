Премьер Грузии заявил, что страна заслуживает статус кандидата в члены Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статус кандидата в члены Евросоюза.

«Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это деструктивные, анархистские силы», — сообщил он в интервью телекомпании «Имеди».

Гарибашвили добавил, что грузинские власти делают всё возможное, чтобы страна получила этот статус.

Ранее депутат Европарламента Зигфрид Мурешан не исключил, что Грузия может лишиться значительной поддержки от Европейского союза из-за подавления протестов граждан.