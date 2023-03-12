Узнать больше

Премьер Грузии заявил, что страна заслуживает статус кандидата в члены Евросоюза

Короткая ссылка
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статус кандидата в члены Евросоюза.

«Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это деструктивные, анархистские силы», — сообщил он в интервью телекомпании «Имеди».

Гарибашвили добавил, что грузинские власти делают всё возможное, чтобы страна получила этот статус.

Ранее депутат Европарламента Зигфрид Мурешан не исключил, что Грузия может лишиться значительной поддержки от Европейского союза из-за подавления протестов граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить