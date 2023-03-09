Евродепутат Мурешан: Грузия может лишиться поддержки ЕС из-за подавления протестов
Об этом он сказал в интервью телеканалу Digi 24.
«Грузия рискует лишиться значительной поддержки», — допустил Мурешан.
По его словам, ЕС придётся сократить уровень своей поддержки, если будут зафиксированы «недемократические тенденции» в Грузии.
Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.
До этого сообщалось, что спецназ вытеснил протестующих с площади возле парламента в Тбилиси.