Евродепутат Мурешан: Грузия может лишиться поддержки ЕС из-за подавления протестов

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан не исключил, что Грузия может лишиться значительной поддержки от Европейского союза из-за подавления протестов граждан.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Digi 24.

«Грузия рискует лишиться значительной поддержки», — допустил Мурешан.

По его словам, ЕС придётся сократить уровень своей поддержки, если будут зафиксированы «недемократические тенденции» в Грузии.

Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.

До этого сообщалось, что спецназ вытеснил протестующих с площади возле парламента в Тбилиси.