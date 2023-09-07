Боррель: Грузии ещё много надо сделать для получения статуса кандидата в ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Грузии предстоит много работы для получения статуса кандидата в ЕС.

Об этом он сказал в ходе визита в Тбилиси.

Боррель отметил, что двери Евросоюза открыты для Грузии.

При этом еврочиновник подчеркнул, что статус кандидата необходимо «заслужить» посредством проведения серьёзных реформ.

«Откровенно говоря, предстоит ещё немало работы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза.