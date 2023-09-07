Боррель: Грузии ещё много надо сделать для получения статуса кандидата в ЕС
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Об этом он сказал в ходе визита в Тбилиси.
Боррель отметил, что двери Евросоюза открыты для Грузии.
При этом еврочиновник подчеркнул, что статус кандидата необходимо «заслужить» посредством проведения серьёзных реформ.
«Откровенно говоря, предстоит ещё немало работы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза.