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Боррель: Грузии ещё много надо сделать для получения статуса кандидата в ЕС

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Грузии предстоит много работы для получения статуса кандидата в ЕС.
Боррель: Грузии ещё много надо сделать для получения статуса кандидата в ЕС
  • globallookpress.com
  • © Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Об этом он сказал в ходе визита в Тбилиси.

Боррель отметил, что двери Евросоюза открыты для Грузии.

При этом еврочиновник подчеркнул, что статус кандидата необходимо «заслужить» посредством проведения серьёзных реформ.

«Откровенно говоря, предстоит ещё немало работы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза.

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