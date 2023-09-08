Fakt.pl: в польском Гданьске избили двух подростков с Украины

В Гданьске несколько местных жителей избили двух 16-летних подростков с Украины.

Об этом пишет Fakt.pl.

По данным издания, к молодой украинке подошла женщина и без каких-либо причин начала бить её кулаками по голове. За неё заступился её 16-летний соотечественник, на которого, в свою очередь, напали двое мужчин.

В результате нападения у 16-летней девушки сломана челюсть.

Впоследствии двух нападавших задержала полиция. Третьего злоумышленника ищут.

Ранее украинка пожаловалась на унижения из-за депортации из Израиля.

Также сообщалось, что страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт.