Fakt.pl: в польском Гданьске избили двух подростков с Украины
Об этом пишет Fakt.pl.
По данным издания, к молодой украинке подошла женщина и без каких-либо причин начала бить её кулаками по голове. За неё заступился её 16-летний соотечественник, на которого, в свою очередь, напали двое мужчин.
В результате нападения у 16-летней девушки сломана челюсть.
Впоследствии двух нападавших задержала полиция. Третьего злоумышленника ищут.
Ранее украинка пожаловалась на унижения из-за депортации из Израиля.
Также сообщалось, что страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт.