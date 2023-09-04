RaHDit: страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт
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Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель российской хакерской группы RaHDit.
По словам собеседника агентства, на сайте МВД Литвы есть отдельная папка, в которой содержится информация обо всех гражданах Украины, приехавших в страну после начала СВО.
«Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину», — уточнил он.
Ранее польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.