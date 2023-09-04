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RaHDit: страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт

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Украинских граждан призывного возраста, прибывших в страны Прибалтики после начала специальной военной операции, планируют депортировать на Украину для участия в боевых действиях.
RaHDit: страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель российской хакерской группы RaHDit.

По словам собеседника агентства, на сайте МВД Литвы есть отдельная папка, в которой содержится информация обо всех гражданах Украины, приехавших в страну после начала СВО.

«Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину», — уточнил он.

Ранее польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.

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