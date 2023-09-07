Украинка пожаловалась на унижения из-за депортации из Израиля

Киевлянка Ирина рассказала о «шокирующем опыте» путешествия в Израиль, пожаловавшись на «издевательства» над украинцами в аэропорту Бен-Гурион.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что женщина в декабре 2022 года прилетела в Тель-Авив, где в аэропорту её пригласили на собеседование, на котором задавали личные вопросы.

По данным агентства, через трое суток женщине передали документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет. По словам украинки, её заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь».

«Почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться», — сказала женщина.

При этом она добавила, что Россия «имеет большое влияние» на соседей Израиля — Иран и Сирию. В связи с этим, по её словам, Израиль «очень боится», как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине.

Ранее в Польше был закрыт крупнейший центр для украинских беженцев.

Также сообщалось, что в Молдавии до конца года закроют 20 из 52 центров размещения украинских беженцев.