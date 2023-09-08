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Axios: США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия объявят о транспортном мегапроекте

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Американский президент Джо Байден планирует вместе с лидерами Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ на G20 объявить о совместном соглашении по развитию транспортной инфраструктуры в Азии.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Проект является одной из ключевых инициатив, которые Белый дом продвигает на Ближнем Востоке по мере роста влияния Китая в регионе. Ближний Восток является ключевой частью китайской концепции «Пояса и пути», — поясняют авторы.

Как ранее писала The Wall Street Journal, Саудовская Аравия рассматривает предложение Китая о строительстве атомной электростанции в королевстве.

Старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара выразил мнение, что США теряют свои позиции на Ближнем Востоке.

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