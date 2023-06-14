Al Jazeera: США утрачивают свои позиции на Ближнем Востоке

США утрачивают свои позиции на Ближнем Востоке, заявил старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара.

«Хотя администрация Байдена публично преуменьшила важность недавнего саудовско-иранского соглашения о восстановлении дипломатических отношений при посредничестве Китая, она, похоже, в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке», — пишет Бишара.

Он отметил, что США также нервничают из-за влияния России на Ближнем Востоке.

По его словам, Саудовская Аравия до сих пор отказывала американской стороне существенно увеличить цену на нефть.

Аналитик добавил, что ОАЭ наладил более тесные связи с Китаем.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведёт переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.