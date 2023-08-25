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WSJ: Саудовская Аравия рассматривает заявку Китая на строительство АЭС

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Саудовская Аравия рассматривает предложение Китая о строительстве атомной электростанции в королевстве.
WSJ: Саудовская Аравия рассматривает заявку Китая на строительство АЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Заявку на строительство атомной электростанции подала государственная компания China National Nuclear Corp. (CNNC). Строительство планируется в Восточной провинции Саудовской Аравии, недалеко от границы с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Официальные лица Саудовской Аравии признали, что такой шаг — способ побудить администрацию Байдена пойти на компромисс в вопросе помощи в развитии ядерной энергетики королевства.

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