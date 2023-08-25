WSJ: Саудовская Аравия рассматривает заявку Китая на строительство АЭС
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Об этом пишет The Wall Street Journal.
Заявку на строительство атомной электростанции подала государственная компания China National Nuclear Corp. (CNNC). Строительство планируется в Восточной провинции Саудовской Аравии, недалеко от границы с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Официальные лица Саудовской Аравии признали, что такой шаг — способ побудить администрацию Байдена пойти на компромисс в вопросе помощи в развитии ядерной энергетики королевства.