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Наёмник из США Вандайк заявил, что ВСУ планируют наступление летом 2024 года

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ВСУ планируют атаковать летом 2024 года с использованием истребителей F-16, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский наёмник Мэттью Вандайк.
Наёмник из США Вандайк заявил, что ВСУ планируют наступление летом 2024 года
  • AP
  • © Libkos

«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что ещё одно большое наступление с поддержкой авиации начнётся следующим летом», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Вандайка, российские заминированные укрепрайоны очень осложнили задачу украинской армии.

Ранее в американской администрации предположили, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.

Аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол заявил, что американская сторона недооценила силы России перед началом украинского контрнаступления.

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