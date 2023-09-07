Наёмник из США Вандайк заявил, что ВСУ планируют наступление летом 2024 года
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«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что ещё одно большое наступление с поддержкой авиации начнётся следующим летом», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Вандайка, российские заминированные укрепрайоны очень осложнили задачу украинской армии.
Ранее в американской администрации предположили, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.
Аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол заявил, что американская сторона недооценила силы России перед началом украинского контрнаступления.