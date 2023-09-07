Economist: в разведке США признали недооценку сил России перед наступлением ВСУ

Аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол заявил, что американская сторона недооценила силы России перед началом украинского контрнаступления, сообщает журнал The Economist.

«Он признаёт, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, как трудно Украине будет «пробить» её бронетехникой», — говорится в материале.

По словам Мола, ограниченное число боеприпасов и ухудшение погоды сделают наступление ВСУ ещё более трудным.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера заявил, что в НАТО неверно оценили ситуацию с контрнаступлением ВС Украины.