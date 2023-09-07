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Economist: в разведке США признали недооценку сил России перед наступлением ВСУ

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Аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол заявил, что американская сторона недооценила силы России перед началом украинского контрнаступления, сообщает журнал The Economist.
Economist: в разведке США признали недооценку сил России перед наступлением ВСУ
  • РИА Новости

«Он признаёт, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, как трудно Украине будет «пробить» её бронетехникой», — говорится в материале.

По словам Мола, ограниченное число боеприпасов и ухудшение погоды сделают наступление ВСУ ещё более трудным.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера заявил, что в НАТО неверно оценили ситуацию с контрнаступлением ВС Украины.

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