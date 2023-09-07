AT: успехи России в конфликте на Украине показали уязвимость НАТО

Успехи России в конфликте на Украине показали уязвимость Североатлантического альянса.

Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times.

По его словам, украинский конфликт показал уязвимость НАТО.

«Один из итогов конфликта на Украине — доказательство того, что НАТО не готово защищать даже собственные территории», — отметил Браен.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера заявил, что в НАТО неверно оценили ситуацию с контрнаступлением ВС Украины.