AT: успехи России в конфликте на Украине показали уязвимость НАТО
- РИА Новости
Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times.
По его словам, украинский конфликт показал уязвимость НАТО.
«Один из итогов конфликта на Украине — доказательство того, что НАТО не готово защищать даже собственные территории», — отметил Браен.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера заявил, что в НАТО неверно оценили ситуацию с контрнаступлением ВС Украины.